Борисова Евдокия ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова Евдокия ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1918

Сын: Borisov Alexander

Отец ребёнка: Борисов Федор ?

Russia, Zvenigorodskiy r-n, Ershovo
Рождение ребёнка
1918

Сын: Борисов Алексей Федорович

Отец ребёнка: Борисов Федор ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Борисов Федор ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Борисов Федор ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Федор ?

Смерть
1945
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