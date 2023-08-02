Борисова Евдокия ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.09.1918
Сын: Borisov Alexander
Отец ребёнка: Борисов Федор ?
Russia, Zvenigorodskiy r-n, Ershovo
Рождение ребёнка
1918
Сын: Борисов Алексей Федорович
Отец ребёнка: Борисов Федор ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Борисов Федор ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Борисов Федор ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борисов Федор ?
Смерть
1945