Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Иванович

Отец ребёнка: Закатов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Закатов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Иванович

Отец ребёнка: Закатов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Иванович

Отец ребёнка: Закатов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Закатов Иван Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Закатов Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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