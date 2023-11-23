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Виноградова Екатерина Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Дмитрий Андреев

Мать: Анисья Александрова

Бракосочетание
10.11.1818

Муж: Виноградов Александр Эрастов

Супруг(-а): Екатерина Дмитриевна Виноградова
Рождение ребёнка
1822

Сын: Филандров Александр Александров

Отец ребёнка: Виноградов Александр Эрастов

Филандров Александр Александрович (1822 — ?) Родился в семье дьячка села Леонтьевского (в Новом) Угличского уезда Александра Виноградова. В 1844 году окончил Ярославскую духовную семинарию в степени с... Показать все
Смерть
Неизвестно

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