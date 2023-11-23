Виноградова Екатерина Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Дмитрий Андреев
Мать: Анисья Александрова
Бракосочетание
10.11.1818
Супруг(-а): Екатерина Дмитриевна Виноградова
Рождение ребёнка
1822
Сын: Филандров Александр Александров
Отец ребёнка: Виноградов Александр Эрастов
Филандров Александр Александрович (1822 — ?) Родился в семье дьячка села Леонтьевского (в Новом) Угличского уезда Александра Виноградова. В 1844 году окончил Ярославскую духовную семинарию в степени с... Показать все
Смерть
Неизвестно