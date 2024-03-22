Михаил Дорофеев
Место рождения
Дата рождения07.01.1849
Дата смерти01.12.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1849
Отец: Дорофей Федотов
Рождение ребёнка
07.01.1878
Сын: Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Ульяна (Иулианния) Федорова
Рождение ребёнка
12.02.1880
Сын: Федор Михайлович
Мать ребёнка: Ульяна (Иулианния) Федорова
Рождение ребёнка
01.10.1882
Дочь: Иустина Михайловна
Мать ребёнка: Ульяна (Иулианния) Федорова
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Ульяна (Иулианния) Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.12.1895
Причина смерти: от водянки