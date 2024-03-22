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Михаил Дорофеев

Место рождения

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

07.01.1849

Дата смерти

01.12.1895

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1849

Отец: Дорофей Федотов

Мать: Агрипена (Аграфена) Константинова

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.01.1878

Сын: Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Ульяна (Иулианния) Федорова

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.02.1880

Сын: Федор Михайлович

Мать ребёнка: Ульяна (Иулианния) Федорова

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.10.1882

Дочь: Иустина Михайловна

Мать ребёнка: Ульяна (Иулианния) Федорова

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Ульяна (Иулианния) Федорова

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна (Иулианния) Федорова

Место жительства
Неизвестно
Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
01.12.1895
Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: от водянки
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