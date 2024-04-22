Бурлакова (Швыдкова) Галина Васильевна
Место рождения
Дата рождения12.08.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1937
Рождение ребёнка
12.02.1961
Сын: Бурлаков Виталий Алексеевич
Отец ребёнка: Бурлаков Алексей Николаевич
Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.07.1970
Дочь: Бурлакова Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Бурлаков Алексей Николаевич
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область