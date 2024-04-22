Бурлакова (Швыдкова) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурлакова (Швыдкова) Галина Васильевна

Место рождения

Калининск, Калининский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

12.08.1937

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1937

Отец: Швыдков Василий Федорович

Мать: Швыдкова Мария Дмитриевна

Калининск, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.02.1961

Сын: Бурлаков Виталий Алексеевич

Отец ребёнка: Бурлаков Алексей Николаевич

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.07.1970

Дочь: Бурлакова Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Бурлаков Алексей Николаевич

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
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