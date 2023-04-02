Лушичев Григорий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛушичев Григорий Петрович

Лушичев Григорий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лушичева Прасковья Степановна

Место жительства
1900 ст.
Крестьянин деревни Чертовой Хотынецкой волости Карачевского уезда Орловской губернии.
Рождение ребёнка
18.05.1900 ст.

Дочь: Лушичева Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Лушичева Прасковья Степановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.