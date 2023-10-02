- (-) Дарья Авксентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 13.04.1832 ст.
Дата смерти16.03.1904 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 13.04.1832 ст.
Отец: - Авксентий / Аксён
РС 200-14-79 стр.767-768 (Ревизские сказки. 9-я ревизия 24.08.1850 ст - 18 лет)
Бракосочетание
До 24.08.1850 ст.
Муж: - Андрей Михайлович
Смерть
16.03.1904 ст.
Малая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крестьянская жена, после 1-го брака в 71-75 лет (от водянки)
Похороны
18.03.1904 ст.
МК 56-13-43 стр.266-267 (Умершие №-11ж)