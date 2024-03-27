Фахрижихан 2 Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фахрижихан 2 Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гибадуллин Калимулла

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гибадуллин Калимулла

Смерть
Неизвестно
Степные Енали, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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