Фахрижихан 2 Жена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гибадуллин Калимулла
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гибадуллин Калимулла
Смерть
Неизвестно
Степные Енали, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)