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Троицкая Матрена Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троицкий Никанор Корнилов

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Померанцева (Троицкая) Ольга Никанорова

Отец ребёнка: Троицкий Никанор Корнилов

Рождение ребёнка
1833

Сын: Троицкий Федор Никаноров

Отец ребёнка: Троицкий Никанор Корнилов

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Троицкая) Феоктиста Никанорова

Отец ребёнка: Троицкий Никанор Корнилов

Рождение ребёнка
1840

Сын: Троицкий Александр Никаноров

Отец ребёнка: Троицкий Никанор Корнилов

Троицкий Александр Никанорович (1840 — 1889) Родился в семье пономаря погоста Троица-Шебол Галичского уезда Никанора Троицкого. В 1860 году окончил Костромскую духовную семинарию. В 1861 году рукополо... Показать все
Рождение ребёнка
1846

Сын: Корнилов Василий Никаноров

Отец ребёнка: Троицкий Никанор Корнилов

Корнилов Василий Никанорович (1846 — 1913) Родился в семье пономаря погоста Троица-Шебол Галичского уезда Никанора Троицкого. Обучался в Галичском уездном духовном училище. Служил дьячком, псаломщиком... Показать все
Рождение ребёнка
1849

Сын: Корнилов Геннадий Никаноров

Отец ребёнка: Троицкий Никанор Корнилов

Корнилов Геннадий Никанорович (1849 — ?) Родился в семье пономаря погоста Троица-Шебол Галичского уезда Никанора Троицкого. В 1872 году окончил Костромскую духовную семинарию. Священник Богородицкой ц... Показать все
Смерть
Неизвестно

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