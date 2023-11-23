Троицкая Матрена Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Померанцева (Троицкая) Ольга Никанорова
Отец ребёнка: Троицкий Никанор Корнилов
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Троицкий Никанор Корнилов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Троицкая) Феоктиста Никанорова
Отец ребёнка: Троицкий Никанор Корнилов
Рождение ребёнка
1840
Сын: Троицкий Александр Никаноров
Отец ребёнка: Троицкий Никанор Корнилов
Троицкий Александр Никанорович (1840 — 1889) Родился в семье пономаря погоста Троица-Шебол Галичского уезда Никанора Троицкого. В 1860 году окончил Костромскую духовную семинарию. В 1861 году рукополо... Показать все
Рождение ребёнка
1846
Сын: Корнилов Василий Никаноров
Отец ребёнка: Троицкий Никанор Корнилов
Корнилов Василий Никанорович (1846 — 1913) Родился в семье пономаря погоста Троица-Шебол Галичского уезда Никанора Троицкого. Обучался в Галичском уездном духовном училище. Служил дьячком, псаломщиком... Показать все
Рождение ребёнка
1849
Сын: Корнилов Геннадий Никаноров
Отец ребёнка: Троицкий Никанор Корнилов
Корнилов Геннадий Никанорович (1849 — ?) Родился в семье пономаря погоста Троица-Шебол Галичского уезда Никанора Троицкого. В 1872 году окончил Костромскую духовную семинарию. Священник Богородицкой ц... Показать все
Смерть
Неизвестно