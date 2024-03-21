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Крот Петр Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Крот Павел Петров

Мать: Крот (Босая) Евфросиния Маркова

Бракосочетание
28.01.1918

Жена: Крот (Крот) Анна Димитриева

Михайловка, Черкаська область
Рождение ребёнка
03.11.1918

Дочь: Крот Параскева Петрова

Мать ребёнка: Крот (Крот) Анна Димитриева

Михайловка, Черкаська область
Рождение ребёнка
26.10.1919

Дочь: Мединская (Крот) Мария Петровна

Мать ребёнка: Крот (Крот) Анна Димитриева

Михайловка, Черкаська область
Смерть
Неизвестно

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