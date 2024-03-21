Крот Петр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Крот Павел Петров
Бракосочетание
28.01.1918
Рождение ребёнка
03.11.1918
Дочь: Крот Параскева Петрова
Мать ребёнка: Крот (Крот) Анна Димитриева
Рождение ребёнка
26.10.1919
Дочь: Мединская (Крот) Мария Петровна
Мать ребёнка: Крот (Крот) Анна Димитриева
Смерть
Неизвестно