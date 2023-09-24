Цыпышева Евдокия Егоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
20.10.1820 ст.
Муж: Анферов Тимофей
Ногуши, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
первый брак. Поручители Стефан Цыпышев, Стефан Черепанов, Дмитрий и Федор Анферовы
Смерть
Неизвестно