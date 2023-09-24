Цыпышева Евдокия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыпышева Евдокия Егоровна

Место рождения

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Около 1764 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Цыпышева Параскева Егоровна

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
20.10.1820 ст.

Муж: Анферов Тимофей

Ногуши, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
первый брак. Поручители Стефан Цыпышев, Стефан Черепанов, Дмитрий и Федор Анферовы
Смерть
Неизвестно

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