Кокотова Наталья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1892
Дата смерти21.05.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.04.1918
Дочь: Кокотова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Кокотов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокотова Матрёна Васильевна
Отец ребёнка: Кокотов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокотова Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Кокотов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокотов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Кокотов Василий Николаевич
Смерть
21.05.1982