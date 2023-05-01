Кокотова Наталья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокотова Наталья Семеновна

Кокотова Наталья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1892

Дата смерти

21.05.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1918

Дочь: Кокотова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Кокотов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокотова Матрёна Васильевна

Отец ребёнка: Кокотов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокотова Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Кокотов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокотов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Кокотов Василий Николаевич

Смерть
21.05.1982
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close