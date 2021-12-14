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Филимонченко Георгий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1909

Дата смерти

С 1941 по 1945

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1928

Жена: Коношенко Фекла Васильевна

Суслово, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
1930
Рождение ребёнка
18.09.1930

Дочь: Милюшкина (Филимонченко) Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Коношенко Фекла Васильевна

Рождение ребёнка
С 1932 по 1934

Сын: Филимонченко Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Коношенко Фекла Васильевна

Пропал без вести (военное)
С 1941 по 1945
бомбили по пути из госпиталя
Смерть
С 1941 по 1945

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