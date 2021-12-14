Филимонченко Георгий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1909
Дата смертиС 1941 по 1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1928
Суслово, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
1930
Рождение ребёнка
18.09.1930
Дочь: Милюшкина (Филимонченко) Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Коношенко Фекла Васильевна
Рождение ребёнка
С 1932 по 1934
Сын: Филимонченко Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Коношенко Фекла Васильевна
Пропал без вести (военное)
С 1941 по 1945
бомбили по пути из госпиталя
Смерть
С 1941 по 1945