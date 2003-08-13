Николаенко (Мальцева) Любовь Ивановна
Место рожденияС.КУГУТЫ ПЕТРОВСКОГО Р-НА
Дата рождения20.08.1936
Дата смерти13.08.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1936
С.КУГУТЫ ПЕТРОВСКОГО Р-НА
Рождение ребёнка
11.05.1956
СВЕТЛОГРАД ПЕТРОВСКОГО Р-НА
Рождение ребёнка
28.03.1961
СВЕТЛОГРАД ПЕТРОВСКОГО Р-НА
Рождение ребёнка
02.08.1974
СВЕТЛОГРАД ПЕТРОВСКОГО Р-НА
Место жительства
Неизвестно
СВЕТЛОГРАД ПЕТРОВСКОГО Р-НА
Смерть
13.08.2003
СВЕТЛОГРАД ПЕТРОВСКОГО Р-НА