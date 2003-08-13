Николаенко (Мальцева) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаенко (Мальцева) Любовь Ивановна

Место рождения

С.КУГУТЫ ПЕТРОВСКОГО Р-НА

Дата рождения

20.08.1936

Дата смерти

13.08.2003

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1936

Отец: Мальцев Иван Архипович

Мать: Мальцева Евдокия Ипполитовна

С.КУГУТЫ ПЕТРОВСКОГО Р-НА
Рождение ребёнка
11.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

СВЕТЛОГРАД ПЕТРОВСКОГО Р-НА
Рождение ребёнка
28.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

СВЕТЛОГРАД ПЕТРОВСКОГО Р-НА
Рождение ребёнка
02.08.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

СВЕТЛОГРАД ПЕТРОВСКОГО Р-НА
Место жительства
Неизвестно
СВЕТЛОГРАД ПЕТРОВСКОГО Р-НА
Смерть
13.08.2003
СВЕТЛОГРАД ПЕТРОВСКОГО Р-НА
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