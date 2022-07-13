Балакирев Юрий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балакирев Юрий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2012

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