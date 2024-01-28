Кузнецова (Константинова) Ефросинья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Константинова) Ефросинья Петровна

Место рождения

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край

Дата рождения

1789 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1789 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №258, стр. 50
Бракосочетание
11.01.1809 ст.

Муж: Кузнецов Гаврила

Коновалово, Балаганский муниципальный район, Иркутская область
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №258, стр. 50

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