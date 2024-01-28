Кузнецова (Константинова) Ефросинья Петровна
Место рождения
Дата рождения1789 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №258, стр. 50
Бракосочетание
11.01.1809 ст.
Муж: Кузнецов Гаврила
Коновалово, Балаганский муниципальный район, Иркутская область
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №258, стр. 50