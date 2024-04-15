Сидоренко Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1982
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1982
Отец: Сидоренко Николай Викторович
Мать: Сидоренко (Ююкина) ?
Рождение ребёнка
02.04.2004
Сын: Сидоренко Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Сидоренко (Кувакина) Оксана Сергеевна
Рождение ребёнка
16.09.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сидоренко (Кувакина) Оксана Сергеевна