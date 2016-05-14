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Ковалев Роман Евгеньевич
Ковалев Роман Евгеньевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.05.2016
Пол
Мужской
Отец
Ковалев Евгений Анатольевич
1981 г.р.
Мать
Ковалева Елена Юрьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.2016
Отец:
Ковалев Евгений Анатольевич
Мать:
Ковалева Елена Юрьевна
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