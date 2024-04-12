Кряквина Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кряквина Евдокия Тимофеевна

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Ефимия Константиновна

Отец ребёнка: Кряквин (в Бегах С 1829) Константин Трофимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Кряквин Илья Константинович

Отец ребёнка: Кряквин (в Бегах С 1829) Константин Трофимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Куличихина Дарья Кряквина

Отец ребёнка: Кряквин (в Бегах С 1829) Константин Трофимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кряквин (в Бегах С 1829) Константин Трофимович

Смерть
Неизвестно
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