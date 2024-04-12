Кряквина Евдокия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Ефимия Константиновна
Отец ребёнка: Кряквин (в Бегах С 1829) Константин Трофимович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Кряквин Илья Константинович
Отец ребёнка: Кряквин (в Бегах С 1829) Константин Трофимович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Куличихина Дарья Кряквина
Отец ребёнка: Кряквин (в Бегах С 1829) Константин Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно