Любомудрова (Пронина) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любомудрова (Пронина) Анна Федоровна

Место рождения

Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

1883

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Пронин Федор

Мать: не указана

Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
21.12.1900

Сын: Черемухин - Любомудров Вов Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Черемухин Дмитрий

Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1919

Сын: Любомудров Вов Валентин Иванович

Отец ребёнка: Любомудров Иван Андреевич

Город Тамбов
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черемухин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Троянкина Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Любомудров Иван Андреевич

Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любомудров Алексей Иванович

Отец ребёнка: Любомудров Иван Андреевич

Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мирошникова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Любомудров Иван Андреевич

Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Любомудров Иван Андреевич

Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любомудров Иван Андреевич

Смерть
1972
Кратово , Московская область
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