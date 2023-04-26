Любомудрова (Пронина) Анна Федоровна
Место рожденияСело Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Дата рождения1883
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Пронин Федор
Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
21.12.1900
Сын: Черемухин - Любомудров Вов Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Черемухин Дмитрий
Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1919
Сын: Любомудров Вов Валентин Иванович
Отец ребёнка: Любомудров Иван Андреевич
Город Тамбов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черемухин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Троянкина Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Любомудров Иван Андреевич
Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Любомудров Алексей Иванович
Отец ребёнка: Любомудров Иван Андреевич
Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мирошникова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Любомудров Иван Андреевич
Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Любомудров Иван Андреевич
Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1972
Кратово , Московская область