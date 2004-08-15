Неберекутина (Широбокова) Анна Егоровна 25.08.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Неберекутина (Широбокова) Анна Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1936

Дата смерти

15.08.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЯХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1936

Отец: Широбоков Егор Афанасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1960

Сын: Неберекутин Александр Викторович

Отец ребёнка: Неберекутин Виктор Егорович

Рождение ребёнка
14.03.1965

Дочь: Хохрякова (Неберекутина) Марина Викторовна

Отец ребёнка: Неберекутин Виктор Егорович

Смерть
15.08.2004

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