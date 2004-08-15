Неберекутина (Широбокова) Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1936
Дата смерти15.08.2004
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1936
Отец: Широбоков Егор Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1960
Сын: Неберекутин Александр Викторович
Отец ребёнка: Неберекутин Виктор Егорович
Рождение ребёнка
14.03.1965
Дочь: Хохрякова (Неберекутина) Марина Викторовна
Отец ребёнка: Неберекутин Виктор Егорович
Смерть
15.08.2004