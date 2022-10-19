Новосильцов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Новосильцев Василий Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новосильцова (Леонтьева) Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосильцов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Новосильцова (Леонтьева) Наталья Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
секунд-майор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосильцов Николай Александрович
Мать ребёнка: Новосильцова (Леонтьева) Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Новосильцов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Новосильцова (Леонтьева) Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Новосильцов Василий Александрович
Мать ребёнка: Новосильцова (Леонтьева) Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Новосильцов Петр Александрович
Мать ребёнка: Новосильцова (Леонтьева) Наталья Михайловна
Смерть
1785