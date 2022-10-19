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Новосильцов Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Новосильцев Василий Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новосильцова (Леонтьева) Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосильцов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Новосильцова (Леонтьева) Наталья Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
секунд-майор
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосильцов Николай Александрович

Мать ребёнка: Новосильцова (Леонтьева) Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Новосильцов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Новосильцова (Леонтьева) Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
1758

Сын: Новосильцов Василий Александрович

Мать ребёнка: Новосильцова (Леонтьева) Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Новосильцов Петр Александрович

Мать ребёнка: Новосильцова (Леонтьева) Наталья Михайловна

Смерть
1785

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