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Скитневский Леонид

Место рождения

г.Чкалов, Чкаловской обл.

Дата рождения

1918

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

Около 1892 г.р.

Мать

Около 1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Скитневский Рафаил

Мать: Скитневская Дина

г.Чкалов, Чкаловской обл.
Работа или профессия
Неизвестно
Прошел всю войну, горячий цех на металлургическом заводе
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1991902507/
Скитневский Леонид Рафаилович Мл. сержант __.__.1918 Чкаловская обл., г. Чкалов. Сводная картотека Перечень наград 23.07.1945 Медаль «За отвагу»Орден Отечественной войны I степени
Военная награда
Неизвестно
Скитневский Леонид Рафаилович Мл. сержант __.__.1918 Чкаловская обл., г. Чкалов. Сводная картотека Перечень наград 23.07.1945 Медаль «За отвагу»
Орден Отечественной войны I степени
Смерть
1992
Новокузнецк
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