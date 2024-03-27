Скитневский Леонид
Место рожденияг.Чкалов, Чкаловской обл.
Дата рождения1918
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Скитневский Рафаил
Мать: Скитневская Дина
г.Чкалов, Чкаловской обл.
Работа или профессия
Неизвестно
Прошел всю войну, горячий цех на металлургическом заводе
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1991902507/
Скитневский Леонид Рафаилович Мл. сержант __.__.1918 Чкаловская обл., г. Чкалов. Сводная картотека Перечень наград 23.07.1945 Медаль «За отвагу»Орден Отечественной войны I степени
Военная награда
Неизвестно
Скитневский Леонид Рафаилович Мл. сержант __.__.1918 Чкаловская обл., г. Чкалов. Сводная картотека Перечень наград 23.07.1945 Медаль «За отвагу»
Орден Отечественной войны I степени
Смерть
1992
Новокузнецк