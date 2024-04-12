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Дедов Степан Еремеев

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1678

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1678

Отец: Дедов Еремей Иванов

Мать: ?

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1702

Дочь: Давыдова Домна Степанова

Мать ребёнка: Дедова Екатерина Осипова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Дедов Егор Степанов

Мать ребёнка: Дедова Екатерина Осипова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1714

Дочь: Елена Степанова

Мать ребёнка: Дедова Екатерина Осипова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Дедов Федор Степанов

Мать ребёнка: Дедова Екатерина Осипова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедова Екатерина Осипова

Смерть
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенского у. дер. Тимшино
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