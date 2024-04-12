Дедов Степан Еремеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1678
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1678
Отец: Дедов Еремей Иванов
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1702
Дочь: Давыдова Домна Степанова
Мать ребёнка: Дедова Екатерина Осипова
Рождение ребёнка
Около 1712
Сын: Дедов Егор Степанов
Мать ребёнка: Дедова Екатерина Осипова
Рождение ребёнка
Около 1714
Дочь: Елена Степанова
Мать ребёнка: Дедова Екатерина Осипова
Рождение ребёнка
Около 1724
Сын: Дедов Федор Степанов
Мать ребёнка: Дедова Екатерина Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дедова Екатерина Осипова
Смерть
Неизвестно
Коломенского у. дер. Тимшино