Екатерина Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смерти1819
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Иосиф Яковлев
Мать: неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сеславинский Василий Иванов
Отец ребёнка: (Сеславинский) Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Сын: Сеславинский Алексей Иванов
Отец ребёнка: (Сеславинский) Иван Иванов
Сеславинский Алексей Иванович (1778 — ?) Родился в семье дьячка села Сеславина Ярославского уезда Ивана Ивановича. Обучался в Ярославской духовной семинарии, в 1791 году определен пономарем в то же се... Показать все
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: (Сеславинский) Иван Иванов
Рождение ребёнка
1786
Сын: Сеславинский Федор Иванов
Отец ребёнка: (Сеславинский) Иван Иванов
(Сеславинский) Федор Иванович (1786 — 1819) Родился в семье дьячка села Сеславина Ярославского уезда Ивана Ивановича. 23 декабря 1798 года определен пономарем в то же село, а в 1808 году тем же звание... Показать все
Смерть
1819