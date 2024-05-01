Бачурина Алла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.10.1967
Дочь: Бачурина Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Бачурин Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
16.05.1969
Сын: Бачурин Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Бачурин Владимир Яковлевич
Смерть
Неизвестно