Бачурина Алла Ивановна 09.03.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бачурина Алла Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бачурин Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
17.10.1967

Дочь: Бачурина Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Бачурин Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
16.05.1969

Сын: Бачурин Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Бачурин Владимир Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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