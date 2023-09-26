Юрьева Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.07.1815
Отец ребёнка: Юрьев Сидор Ферапонтович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Прасковья Сидоровна
Отец ребёнка: Юрьев Сидор Ферапонтович
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Юрьев Сидор Ферапонтович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Юрьев Иван Сидорович
Отец ребёнка: Юрьев Сидор Ферапонтович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Юрьев Сидор Ферапонтович
Работа или профессия
Неизвестно