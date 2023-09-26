Юрьева Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрьева Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1815

Сын: Юрьев Михаил Сидорович

Отец ребёнка: Юрьев Сидор Ферапонтович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Прасковья Сидоровна

Отец ребёнка: Юрьев Сидор Ферапонтович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Юрьев Михаил Сидорович

Отец ребёнка: Юрьев Сидор Ферапонтович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Юрьев Иван Сидорович

Отец ребёнка: Юрьев Сидор Ферапонтович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Юрьев Никита Сидорович

Отец ребёнка: Юрьев Сидор Ферапонтович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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