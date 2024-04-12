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Букатин Владимир Николаевич

Место рождения

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Дата рождения

30.01.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
22.05.1985

Дочь: Букатина Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Букатина Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
12.06.1986

Сын: Букатин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Букатина Ольга Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Букатина Ольга Федоровна

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