Букатин Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения30.01.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1960
Рождение ребёнка
22.05.1985
Дочь: Букатина Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Букатина Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
12.06.1986
Сын: Букатин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Букатина Ольга Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Букатина Ольга Федоровна