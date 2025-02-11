Евдоким Юдин
мужской, родился 1809, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАлёна1783 г.р.
ОтецИуда Михайлов1784 г.р.
Супруги
Лукерья Фролова1808 г.р.
Дети
Екатерина Евдокимова1825 г.р.
Юдин Алексей Евдокимов1827 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Иуда Михайлов
Мать: Алёна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Фролова
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Екатерина Евдокимова
Мать ребёнка: Лукерья Фролова
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Лукерья Фролова
Рождение ребёнка
1835
Сын: Егор Евдокимов
Мать ребёнка: Лукерья Фролова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Надежда Евдокимова
Мать ребёнка: Лукерья Фролова
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно