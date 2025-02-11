Евдоким Юдин 1809 — найти родственников по фамилии на Familio

Евдоким Юдин

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1809, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Алёна1783 г.р.
Отец
Иуда Михайлов1784 г.р.
Супруги
Лукерья Фролова1808 г.р.
Дети
Екатерина Евдокимова1825 г.р.
Юдин Алексей Евдокимов1827 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Иуда Михайлов

Мать: Алёна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Фролова

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Екатерина Евдокимова

Мать ребёнка: Лукерья Фролова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1827

Сын: Юдин Алексей Евдокимов

Мать ребёнка: Лукерья Фролова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1835

Сын: Егор Евдокимов

Мать ребёнка: Лукерья Фролова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Надежда Евдокимова

Мать ребёнка: Лукерья Фролова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

117

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

98

Смерть
Неизвестно

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