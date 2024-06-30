Колтунов Сергей
Место рожденияс. Антоновка Дергачевский район Саратовская область
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.2000
Дочь: (Колтунова) Марина
Мать ребёнка: Колтунова (Райденко) Юлия
Рождение ребёнка
30.05.2004
Сын: Колтунов Виктор
Мать ребёнка: Колтунова (Райденко) Юлия