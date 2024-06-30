Колтунов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колтунов Сергей

Место рождения

с. Антоновка Дергачевский район Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1976 г.р.

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колтунова (Райденко) Юлия

Рождение ребёнка
27.11.2000

Дочь: (Колтунова) Марина

Мать ребёнка: Колтунова (Райденко) Юлия

Рождение ребёнка
30.05.2004

Сын: Колтунов Виктор

Мать ребёнка: Колтунова (Райденко) Юлия

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