Каримова (Сулейманова) Зайнаб Файзрахмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаримова (Сулейманова) Зайнаб Файзрахмановна

Каримова (Сулейманова) Зайнаб Файзрахмановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

28.07.1984

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Сулейманов Файзрахман

Мать: Сулейманова Ямал

Бракосочетание
1928

Муж: Каримов Хажиахмат Нургалиевич

Рождение ребёнка
20.09.1931

Дочь: Ачилова Равида

Отец ребёнка: Каримов Хажиахмат Нургалиевич

с.Аксёново, Башкирия, Россия
Рождение ребёнка
23.09.1936

Дочь: Калимуллина Рауза

Отец ребёнка: Каримов Хажиахмат Нургалиевич

с.Аксёново, Башкирия, Россия
Рождение ребёнка
15.08.1946

Дочь: Рябова Алия

Отец ребёнка: Каримов Хажиахмат Нургалиевич

с.Аксёново, Башкирия, Россия
Рождение ребёнка
22.06.1949

Дочь: Каримова Асия Хазиевна

Отец ребёнка: Каримов Хажиахмат Нургалиевич

с.Аксёново, Башкирия, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каримов Рашид

Отец ребёнка: Каримов Хажиахмат Нургалиевич

с.Аксёново, Башкирия, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каримов Мидхат

Отец ребёнка: Каримов Хажиахмат Нургалиевич

с.Аксёново, Башкирия, Россия
Смерть
28.07.1984
с.Аксёново, Башкирия, СССР
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close