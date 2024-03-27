Каримова (Сулейманова) Зайнаб Файзрахмановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти28.07.1984
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Сулейманов Файзрахман
Мать: Сулейманова Ямал
Бракосочетание
1928
Рождение ребёнка
20.09.1931
Дочь: Ачилова Равида
Отец ребёнка: Каримов Хажиахмат Нургалиевич
с.Аксёново, Башкирия, Россия
Рождение ребёнка
23.09.1936
Дочь: Калимуллина Рауза
Отец ребёнка: Каримов Хажиахмат Нургалиевич
с.Аксёново, Башкирия, Россия
Рождение ребёнка
15.08.1946
Дочь: Рябова Алия
Отец ребёнка: Каримов Хажиахмат Нургалиевич
с.Аксёново, Башкирия, Россия
Рождение ребёнка
22.06.1949
Дочь: Каримова Асия Хазиевна
Отец ребёнка: Каримов Хажиахмат Нургалиевич
с.Аксёново, Башкирия, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каримов Рашид
Отец ребёнка: Каримов Хажиахмат Нургалиевич
с.Аксёново, Башкирия, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каримов Мидхат
Отец ребёнка: Каримов Хажиахмат Нургалиевич
с.Аксёново, Башкирия, Россия
Смерть
28.07.1984
с.Аксёново, Башкирия, СССР