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Евдоким Агафонович

Место рождения

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено ?.07.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1784 г.р.

Мать

Жена

Вычислено 1809 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.07.1812

Отец: Агафон Иванович

Мать: ?

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера Лукьяновна

Рождение ребёнка
Вычислено ?.07.1834

Сын: Кузьма Евдокимович

Мать ребёнка: Вера Лукьяновна

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.09.1836

Сын: Михайла Евдокимович

Мать ребёнка: Вера Лукьяновна

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Дочь: Степанида Евдокимовна

Мать ребёнка: Вера Лукьяновна

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.10.1845

Сын: Нестр Евдокимович

Мать ребёнка: Вера Лукьяновна

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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