Евдоким Агафонович
Место рождения
Дата рожденияВычислено ?.07.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.07.1812
Отец: Агафон Иванович
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера Лукьяновна
Рождение ребёнка
Вычислено ?.07.1834
Сын: Кузьма Евдокимович
Мать ребёнка: Вера Лукьяновна
Рождение ребёнка
02.09.1836
Сын: Михайла Евдокимович
Мать ребёнка: Вера Лукьяновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1843
Дочь: Степанида Евдокимовна
Мать ребёнка: Вера Лукьяновна
Рождение ребёнка
15.10.1845
Сын: Нестр Евдокимович
Мать ребёнка: Вера Лукьяновна
Смерть
Неизвестно