Жаров Анатолий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖаров Анатолий Алексеевич

Жаров Анатолий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1935

Дата смерти

30.09.1998

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1935

Отец: Жаров Алексей Кузьмич

Мать: Жарова (Ерошина) Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жарова (Павлова) Роза Михайловна

Бракосочетание
19.06.1956

Жена: Жарова (Павлова) Роза Михайловна

Рождение ребёнка
07.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жарова (Павлова) Роза Михайловна

Рождение ребёнка
16.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жарова (Павлова) Роза Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
30.09.1998

Мы используем куки для улучшения работы сайта.