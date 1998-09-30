Жаров Анатолий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1935
Дата смерти30.09.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
19.06.1956
Рождение ребёнка
07.08.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жарова (Павлова) Роза Михайловна
Рождение ребёнка
16.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жарова (Павлова) Роза Михайловна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
30.09.1998