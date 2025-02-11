Михаил Петров 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Михаил Петров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1827, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

умер Неизвестно

Отец
ПётрДо 1790 г.р.
Супруги
Анна Антонова1824 г.р.
Дети
Екатерина Михайлова1845 г.р.
Петров Василий МихайловДо 1849 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Пётр

Мать: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Антонова

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Екатерина Михайлова

Мать ребёнка: Анна Антонова

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
До 1849

Сын: Петров Василий Михайлов

Мать ребёнка: Анна Антонова

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1853

Сын: Петров Кузьма Михайлов

Мать ребёнка: Анна Антонова

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Степанида Михайлова

Мать ребёнка: Анна Антонова

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1856

Сын: Прокофий Петров

Мать ребёнка: Анна Антонова

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

18 семья

Смерть
Неизвестно

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