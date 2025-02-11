Михаил Петров
мужской, родился 1827, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
умер Неизвестно
ОтецПётрДо 1790 г.р.
Супруги
Анна Антонова1824 г.р.
Дети
Екатерина Михайлова1845 г.р.
Петров Василий МихайловДо 1849 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Антонова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Екатерина Михайлова
Мать ребёнка: Анна Антонова
Рождение ребёнка
До 1849
Мать ребёнка: Анна Антонова
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Анна Антонова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Степанида Михайлова
Мать ребёнка: Анна Антонова
Рождение ребёнка
1856
Сын: Прокофий Петров
Мать ребёнка: Анна Антонова
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно