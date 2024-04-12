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Лунев Никифор Сидоров

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

До 1744

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: Лунев Сидор Дмитриев

Мать: Лунева Татьяна Осипова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1715
Тимшино, Егорьевск, Московская область
ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Рождение ребёнка
Около 1733

Дочь: Пелагея Никифорова

Мать ребёнка: ?

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
01.04.1738

Дочь: Мария Никифорова

Мать ребёнка: ?

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
До 1744
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино
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