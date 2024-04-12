Лунев Никифор Сидоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1714
Дата смертиДо 1744
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714
Отец: Лунев Сидор Дмитриев
Мать: Лунева Татьяна Осипова
Место жительства
1715
ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Рождение ребёнка
Около 1733
Дочь: Пелагея Никифорова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
01.04.1738
Дочь: Мария Никифорова
Мать ребёнка: ?
Смерть
До 1744
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино