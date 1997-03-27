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Лукьянчиков Григорий Николаевич

Место рождения

Раевка

Дата рождения

19.05.1913

Дата смерти

27.03.1997

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1913

Отец: Лукьянчиков Николай Захарович

Мать: Лукьянчикова (Пикалова) Аксиния Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукьянчикова (Бирюкова) Мария Яковлевна

Место жительства
С ?.08.1931 по ?.07.1933
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Раскулачен. Сослан в ссылку. Работал на шахте
Место жительства
1933
Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.09.1936

Жена: Лукьянчикова (Бирюкова) Мария Яковлевна

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
С 03.12.1941 по 21.10.1945
Смерть
27.03.1997
Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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