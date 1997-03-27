Лукьянчиков Григорий Николаевич
Место рождения
Дата рождения19.05.1913
Дата смерти27.03.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукьянчикова (Бирюкова) Мария Яковлевна
Место жительства
С ?.08.1931 по ?.07.1933
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Раскулачен. Сослан в ссылку. Работал на шахте
Место жительства
1933
Бракосочетание
30.09.1936
Военная служба
С 03.12.1941 по 21.10.1945
Смерть
27.03.1997
Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан