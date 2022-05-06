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Котов Степан Прокопьевич

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Прокопий Петрович

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Акилина Петровна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Котова Аксинья Степановна

Мать ребёнка: Котова Акилина Петровна

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Котов Василий Степанович

Мать ребёнка: Котова Акилина Петровна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Котов Михаил Степанович

Мать ребёнка: Котова Акилина Петровна

Смерть
Неизвестно

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