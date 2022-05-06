Котов Степан Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Прокопий Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Акилина Петровна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Котова Аксинья Степановна
Мать ребёнка: Котова Акилина Петровна
Рождение ребёнка
Около 1860
Мать ребёнка: Котова Акилина Петровна
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Котова Акилина Петровна
Смерть
Неизвестно