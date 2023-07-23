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Ковалева Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1926

Дочь: Белова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Ковалев Николай Павлович

Рождение ребёнка
26.03.1932

Дочь: Тимофеева Фомаида Николаевна

Отец ребёнка: Ковалев Николай Павлович

Родилась в деревне Медведево Усть-Кубинского района Вологодской области. До революции 1917 года эта деревня также относилась к Грибцовскому приходу, Ильинской Грибцовской церкви.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Николай Павлович

Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Похоронена на Пошехонском кладбище в городе Вологде.
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