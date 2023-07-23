Ковалева Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Рождение ребёнка
22.06.1926
Дочь: Белова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Ковалев Николай Павлович
Рождение ребёнка
26.03.1932
Дочь: Тимофеева Фомаида Николаевна
Отец ребёнка: Ковалев Николай Павлович
Родилась в деревне Медведево Усть-Кубинского района Вологодской области. До революции 1917 года эта деревня также относилась к Грибцовскому приходу, Ильинской Грибцовской церкви.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Похоронена на Пошехонском кладбище в городе Вологде.