Трубицын Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1901
Запись в метрике: Крестьянин деревни Косминской Николай Осипов Трубицын и законная жена его Евдокия Никифорова, оба православного вероисп-я
Крещение
14.10.1901
Восприемник: той же деревни солдатский сын Василий Никифоров Тимофеев (прапрадед, дядя по линии матери этому ребёнку)
Смерть
Неизвестно