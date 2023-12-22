Трубицын Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубицын Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1879 г.р.

Мать

Около 1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1901

Отец: Трубицын Николай Осипович

Мать: Трубицына Евдокия Никифоровна

Запись в метрике: Крестьянин деревни Косминской Николай Осипов Трубицын и законная жена его Евдокия Никифорова, оба православного вероисп-я
Крещение
14.10.1901
Восприемник: той же деревни солдатский сын Василий Никифоров Тимофеев (прапрадед, дядя по линии матери этому ребёнку)
Смерть
Неизвестно
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