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Павличенко Дионисий Фомин

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

1892

Дата смерти

14.09.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Павличенко Фома Григорьевич

Мать: Пвличенко Анна Саввична

Бракосочетание
06.11.1911

Жена: Павличенко (Литвиненко) Елизавета Кондратьевна

Рождение ребёнка
09.10.1912

Сын: Павличенко Андрей Дионисович

Мать ребёнка: Павличенко (Литвиненко) Елизавета Кондратьевна

Смерть
14.09.1919
Причина смерти: Болезнь-тиф

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