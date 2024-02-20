Павличенко Дионисий Фомин
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рождения1892
Дата смерти14.09.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Бракосочетание
06.11.1911
Рождение ребёнка
09.10.1912
Сын: Павличенко Андрей Дионисович
Мать ребёнка: Павличенко (Литвиненко) Елизавета Кондратьевна
Смерть
14.09.1919
Причина смерти: Болезнь-тиф