Штаненко (Каплунова) Вера Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1950
Рождение ребёнка
28.09.1971
Сын: Штаненко Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Штаненко Василий Иванович
Черкасское Поречное, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
25.02.1977
Сын: Штаненко Александр Васильевич
Отец ребёнка: Штаненко Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганешина Елена Васильевна
Отец ребёнка: Штаненко Василий Иванович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург