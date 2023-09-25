Штаненко (Каплунова) Вера Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штаненко (Каплунова) Вера Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1950

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1950

Отец: Каплунов Сергей Васильевич

Мать: Каплунова Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
28.09.1971

Сын: Штаненко Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Штаненко Василий Иванович

Черкасское Поречное, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
25.02.1977

Сын: Штаненко Александр Васильевич

Отец ребёнка: Штаненко Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганешина Елена Васильевна

Отец ребёнка: Штаненко Василий Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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