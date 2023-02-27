Литвинов Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛитвинов Борис

Литвинов Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвинова Людмила Борисовна

Мать ребёнка: Литвинова (Ломако) Катерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Юрий Борисович

Мать ребёнка: Литвинова (Ломако) Катерина Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова (Ломако) Катерина Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.