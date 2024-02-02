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Леонтий Прохоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Прохор

Мать: Анна Степанова

Рождение ребёнка
1870

Сын: Федор Леонтьев

Мать ребёнка: Афимья Демидова

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Акулина Леонтьева

Мать ребёнка: Афимья Демидова

Рождение ребёнка
01.03.1875 ст.

Сын: Воробьев Герасим Леонтьевич

Мать ребёнка: Афимья Демидова

Рождение ребёнка
1876

Сын: Алексей Леонтьев

Мать ребёнка: Афимья Демидова

Рождение ребёнка
1879

Сын: Сергей Леонтьев

Мать ребёнка: Афимья Демидова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Леонтьева

Мать ребёнка: Афимья Демидова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Леонтьев

Мать ребёнка: Афимья Демидова

Смерть
Неизвестно
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