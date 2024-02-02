Леонтий Прохоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Прохор
Мать: Анна Степанова
Рождение ребёнка
1870
Сын: Федор Леонтьев
Мать ребёнка: Афимья Демидова
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Акулина Леонтьева
Мать ребёнка: Афимья Демидова
Рождение ребёнка
01.03.1875 ст.
Сын: Воробьев Герасим Леонтьевич
Мать ребёнка: Афимья Демидова
Рождение ребёнка
1876
Сын: Алексей Леонтьев
Мать ребёнка: Афимья Демидова
Рождение ребёнка
1879
Сын: Сергей Леонтьев
Мать ребёнка: Афимья Демидова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Леонтьева
Мать ребёнка: Афимья Демидова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Леонтьев
Мать ребёнка: Афимья Демидова
Смерть
Неизвестно