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Чуркин Иван Васильевич

Место рождения

Марьина, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

12.09.1937

Дата смерти

04.05.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1937

Отец: Чуркин Василий Деомидович

Мать: Чуркина Елизавета Фёдоровна

Марьина, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.06.1959

Дочь: Шумакова Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Чуркина Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
26.01.1966

Дочь: Ершова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Чуркина Лидия Ивановна

Русковера, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.03.1968

Дочь: Рослякова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Чуркина Лидия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуркина Лидия Ивановна

Смерть
04.05.2021
Марьина, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
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