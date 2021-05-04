Чуркин Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения12.09.1937
Дата смерти04.05.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1937
Рождение ребёнка
15.06.1959
Дочь: Шумакова Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Чуркина Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
26.01.1966
Дочь: Ершова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Чуркина Лидия Ивановна
Русковера, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.03.1968
Дочь: Рослякова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Чуркина Лидия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чуркина Лидия Ивановна
Смерть
04.05.2021