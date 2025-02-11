Мария Васильева 1851 — найти родственников по фамилии на Familio

Мария Васильева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1851, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Василий Ильин1825 г.р.
Мать
Екатерина Андреева1826 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Василий Ильин

Мать: Екатерина Андреева

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

36

Смерть
Неизвестно

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