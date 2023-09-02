Селезнева Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1906

Сын: Селезнев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Селезнев Андрей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селезнева Марина? Андреевна

Отец ребёнка: Селезнев Андрей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селезнева Мария Андреевна

Отец ребёнка: Селезнев Андрей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селезнев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Селезнев Андрей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селезнев Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Селезнев Андрей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селезнев Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Селезнев Андрей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селезнев Константин Андреевич

Отец ребёнка: Селезнев Андрей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селезнев Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Селезнев Андрей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селезнев Павел Андреевич

Отец ребёнка: Селезнев Андрей Петрович

Смерть
Неизвестно
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