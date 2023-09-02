Селезнева Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.08.1906
Отец ребёнка: Селезнев Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селезнева Марина? Андреевна
Отец ребёнка: Селезнев Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селезнева Мария Андреевна
Отец ребёнка: Селезнев Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селезнев Василий Андреевич
Отец ребёнка: Селезнев Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селезнев Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Селезнев Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селезнев Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Селезнев Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селезнев Константин Андреевич
Отец ребёнка: Селезнев Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селезнев Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Селезнев Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Селезнев Андрей Петрович
Смерть
Неизвестно