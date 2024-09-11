Евдокия (Ефросинья) Григорьева 1724 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокия (Ефросинья) Григорьева

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Место рождения

д.Пильчина Девятинской волости вытегорского уезда Олонецкой губернии

Дата рождения

1724

Дата смерти

1776

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1747 г.р.
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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Пильчина Девятинской волости вытегорского уезда Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
1744

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афанасий Федоров

д.Лонская Девятинской волости вытегорского уезда Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
1747

Сын: Конон Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Федоров

д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
1748

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афанасий Федоров

д.Лонская Девятинской волости вытегорского уезда Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
1754

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афанасий Федоров

д.Лонская Девятинской волости вытегорского уезда Олонецкой губернии
Смерть
1776
д.Белый Ручей Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии

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