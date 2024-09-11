Евдокия (Ефросинья) Григорьева
Место рожденияд.Пильчина Девятинской волости вытегорского уезда Олонецкой губернии
Дата рождения1724
Дата смерти1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Пильчина Девятинской волости вытегорского уезда Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
1744
д.Лонская Девятинской волости вытегорского уезда Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
1747
Сын: Конон Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Федоров
д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
1748
д.Лонская Девятинской волости вытегорского уезда Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
1754
д.Лонская Девятинской волости вытегорского уезда Олонецкой губернии
Смерть
1776
д.Белый Ручей Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии