Пупков Анатолий Владимирович
Место рождения
Дата рождения06.05.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1947
Бракосочетание
30.04.1971
Жена: Пупкова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
12.06.1972
Сын: Пупков Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Пупкова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
05.11.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пупкова Надежда Петровна