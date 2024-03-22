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Пупков Анатолий Владимирович

Место рождения

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

06.05.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1947

Отец: Пупков Владимир Семенович

Мать: Новикова Варвара Викторовна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
30.04.1971

Жена: Пупкова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
12.06.1972

Сын: Пупков Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Пупкова Надежда Петровна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.11.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пупкова Надежда Петровна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
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