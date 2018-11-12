Малышева (Ермакова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева (Ермакова) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1928

Дата смерти

12.11.2018

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1928

Отец: Ермаков Василий Максимович

Мать: Ермакова Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
24.07.1953

Дочь: Ануфриева Людмила Евгеньевна

Отец ребёнка: Малышев Евгений Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Алексей Евгеньевич

Отец ребёнка: Малышев Евгений Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Евгений Тимофеевич

Смерть
12.11.2018
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