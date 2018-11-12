Малышева (Ермакова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1928
Дата смерти12.11.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1928
Рождение ребёнка
24.07.1953
Дочь: Ануфриева Людмила Евгеньевна
Отец ребёнка: Малышев Евгений Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Алексей Евгеньевич
Отец ребёнка: Малышев Евгений Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.11.2018