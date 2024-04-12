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Федосеев Василий Матвеевич

Место рождения

Большие Поселки, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

17.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Поселки, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.05.1933

Сын: Федосеев Петр Васильевич

Мать ребёнка: Федосеева Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
30.05.1933

Сын: Федосеев Петр Васильевич

Мать ребёнка: Федосеева Евдокия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосеева Евдокия Федоровна

Смерть
17.09.1943
Варнавино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Погиб на войне при наступлении на Демидов. Курсант-автоматчик отдельной учебной роты 270 стрелковой дивизии.
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