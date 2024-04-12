Федосеев Василий Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти17.09.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рождение ребёнка
30.05.1933
Мать ребёнка: Федосеева Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
30.05.1933
Мать ребёнка: Федосеева Евдокия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.09.1943
Варнавино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Погиб на войне при наступлении на Демидов. Курсант-автоматчик отдельной учебной роты 270 стрелковой дивизии.